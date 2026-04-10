BiH i Hrvatska uoči važnog međunarodnog sučeljavanja zbog Trgovske gore

Bosna i Hercegovina i Hrvatska uoči važnog međunarodnog sučeljavanja zbog projekta na Trgovskoj gori. Radovi na odlagalištu radioaktivnog otpada već su počeli, bez saglasnosti BiH, a stručnjaci upozoravaju na ozbiljne rizike po okoliš i pitku vodu.

Radovi na lokaciji Čerkezovac, gdje Hrvatska planira odlaganje radioaktivnog i drugog opasnog otpada, već su u toku, bez ikakve saglasnosti Bosne i Hercegovine i bez studije utjecaja na životnu sredinu. Već srušeni objekti i ravnanje terena izazivaju ozbiljnu zabrinutost, a ove aktivnosti bit će jedna od glavnih tema pred međunarodnim instutucijama u Ženevi. Hrvatska krši odredbe ESPO konvencije, kazano je na tematskoj sjednici Opštine Novi Grad.

“BiH i Hrvatska su dobile 180 pitanja na koje trebamo odgovoriti, dakle argumentovati naše stavove i očekuje nas sučeljavanje u maju sada u Sekreterijatu ESPO konvencije,” poručuje BOJAN VIPOTNIK, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

“Sjednicu smo jednostavno tempirali zato što dolazimo polako u onaj trenutak, kada se pitanje Trgovske gore i tog projekta RH prenosi na institucije koje su praktično evropskog i svjetskog karaktera,” pojasnio je MIROSLAV DRLJAČA, načelnik Opštine Novi Grad.

Iz ekpertnog tima Bosne i Hercegovine poručuju da slijede konkretni koraci, uključujići i formiranje komisije i pripremu odgovora prema međunarodnim tijelima.

“Oni će sada formirati komisiju. Ide objava studije uticaja na okolinu, a mi ćemo po ESPO konvenciji preko notifikacione tačke Ministartsvu inostranih poslova, preko Ženeve, dobiti cjelokupnu studiju uticaja na okolinu. Jako nam je bitno da ekspertski tim dobije što prije studiju,” ističe EMIR DIZDAREVIĆ, predsjedavajući ekspertnog tima BiH.

Novi Grad udaljen je svega dva kilometra vazdušne linije od sporne lokacije, a posebno zabrinjava činjenica da je ona na samo kilometar od izvorišta pitke vode od koje zavise građani ovog kraja.

Zbog toga ekološki aktivisti podsjećaju da ova lokacija nije prihvatljiva, te da institucije moraju iskoristiti sve pravne mehanizme kako bi zaštitile pravo građana na zdrav okoliiš.

