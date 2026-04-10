Arena Sport BiH prenosit će Svjetsko prvenstvo, potvrđeno iz ove TV kuće

Arena Sport BiH donosi kompletan Mundijal na jednom mjestu – 104 utakmice, 39 dana vrhunskog adrenalina i program kakav domaća publika još nije imala priliku gledati.
Sa svim kanalima koje emituje u Bosni i Hercegovini, Arena postaje apsolutni epicentar Svjetskog prvenstva.
To znači da državna televizija BHT1 koja je prenosila kvalifikacije ,ostaje bez mečeva nacionalnog tima.
Raspored utakmica Zmajeva:
BiH – Kanada (12. juni, Toronto)
BiH – Švicarska (18. juni, Los Angeles)
BiH – Katar (24. juni, Seattle)
Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna i završava 19. jula.