Arena Sport BiH prenosit će Svjetsko prvenstvo, potvrđeno iz ove TV kuće

Arena Sport BiH donosi kompletan Mundijal na jednom mjestu – 104 utakmice, 39 dana vrhunskog adrenalina i program kakav domaća publika još nije imala priliku gledati.

Sa svim kanalima koje emituje u Bosni i Hercegovini, Arena postaje apsolutni epicentar Svjetskog prvenstva.

To znači da državna televizija BHT1 koja je prenosila kvalifikacije ,ostaje bez mečeva nacionalnog tima.

Raspored utakmica Zmajeva:

BiH – Kanada (12. juni, Toronto)

BiH – Švicarska (18. juni, Los Angeles)

BiH – Katar (24. juni, Seattle)

Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna i završava 19. jula.