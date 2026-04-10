Od danas u potpunosti počinje primjena EES sistema na granicama EU

Države članice Evropske unije od danas započinju s potpunom primjenom sistema ulaska/izlaska – EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica Šengenskog prostora.

To znači da od danas prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronski u EES sistemu.

Putnicima će se fotografisati lice te uzimati otisci prstiju i lični podaci iz putne isprave.

Prilazi kućicama na graničnim prijelazima su već podijeljeni na one na koje se primjenjuje sistem (državljanih zemalja koje nisu članica EU) i za one na koje sistem ne primjenjuje odnosno državljane EU.

Sistem automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa putem integriranog automatiziranog kalkulatora.

Na taj način omogućuje se preciznije praćenje boravka te se dodatno povećava sigurnost vanjskih granica Evropske unije.

Najdužu granicu BiH dijeli sa Hrvatskom, koja je saopćila da potpuno spremna dočekuje početak pune primjene EES-a.

“Republika Hrvatska aktivno je sudjelovala u procesu uvođenja sistema te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja EES sistem provodi pravodobno, učinkovito i u skladu s pravnom stečevinom Evropske unije”, naveli su iz MUP-a RH.

Od početka primjene EES-a, 12. oktobra 2025. godine do 1. aprila 2026. godine u EES sistemu je kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu operativne spremnosti hrvatske granične policije.

Sistem Ulaska/izlaska (EES) jedan je od ključnih informacijskih sistema Evropske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u Šengenski prostor na kratkotrajni boravak.