Požar kod Konjica se širi, gasioci na izmaku snaga

Osmi je dan otkad je na području grada Konjica, u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, buknuo požar koji i dalje nije pod kontrolom.

Kako je saopšteno iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar.

Nepristupačan teren

Teren je uglavnom nepristupačan za gašenje s kopna, što onemogućava sprečavanje širenja požara.

Na požarištu je angažovano kompletno ljudstvo Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Konjic, pripadnici vatrogasne jedinice Šumarstva „Prenj“, članovi DVD-a Konjic – DVJ Neretvica te brojni mještani i lovci.

Pomoć na terenu proteklih su dana pružali vatrogasci iz Jablanice, Sarajeva, Hadžića, Tarčina te Prozora.

Pored zemaljskih snaga, ključnu ulogu u gašenju imaju vazdušne snage, prenosi Fena.

Tokom jučerašnjeg dana djelovala su dva air tractora, helikopter Oružanih snaga BiH s pet preleta te helikopter MUP-a Republike Srpske s 11 preleta.

Zahtjev za međunarodnu pomoć

Iz Grada Konjica upućen je i službeni zahtjev za pružanje međunarodne pomoći u gašenju požara iz vazduha.

Iz Civilne zaštite upozoravaju kako su gasitelji na rubu snaga, a tokom zahtjevnih intervencija na više vozila došlo je do kvarova, pucanja guma, otkazivanja kočnica i vodenih pumpi.

Prioritetni cilj

Prioritetni cilj danas jeste spriječiti širenje požara od Džepske planine prema mjestu Brđani.

Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i u drugim gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Gori i na području Neuma i Čitluka

Na području Neuma i dalje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, gdje gore trava i nisko rastinje. Jutros od 7:10 časova buknuo je novi požar kod sela Kolojanj.

U opštini Čitluk aktivna su dva požara. Od 17:35 časova gori deponija otpada u Dobrom Selu, a od 19 časova požar je zahvatio polje i šumu u Gradnićima – oba požara i dalje su aktivna.

Požari su zabilježeni i na području Jablanice, Mostara, Stoca.