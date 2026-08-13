Danas isplata više oblika socijalnih davanja u TK

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 13.08.2026. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnog davanja:

stalna novčana pomoć

jednokratna novčana pomoć

privremena novčana pomoć

novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju

troškovi boravka u predškolskoj ustanovi.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona će dana 13.08.2026. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja – civilne žrtve rata za mjesec juli 2026. godine i to:

Federalni dio u iznosu od 379.072,00 KM

Kantonalni dio u iznosu od 162.460,00 KM.

Ukupan iznos novčanih sredstava koja će biti isplaćena iznosi 541.532,00 KM.

Isplata ostalih oblika socijalnih davanja će biti izvršena nakon što nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi neophodnu dokumentaciju Ministarstvu finansija, a o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.