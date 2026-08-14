Zbog požara u Omišu zatvorene Jadranska magistrala i omiška obilaznica

Veliki požar koji se tokom noći proširio s područja Lokve Rogoznice prema Omišu iza sebe je ostavio ogromnu materijalnu štetu. Prema jutrošnjim informacijama, povrijeđeno je 19 osoba, a vatra je zahvatila kuće, automobile i brodice.

Otvorenog plamena više nema, ali vatrogasci i dalje obilaze teren i gase preostala žarišta.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da je iza vatrogasaca izuzetno zahtjevna noć na području od Lokve Rogoznice do Omiša. Požar se, uz snažan vjetar, brzo širio prema gradu, zbog čega su stanovnici i turisti iz pojedinih naselja morali biti evakuirani.

Tucaković je situaciju opisao kao izuzetno tešku te naveo da je riječ o jednom od najzahtjevnijih požara u Hrvatskoj.

Vatrogasne ekipe sada nastavljaju s dogašivanjem, dok će tačan obim materijalne štete biti poznat nakon detaljnog pregleda opožarenog područja.

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, dojava o požaru na području Lokve Rogoznice zaprimljena je u četvrtak, 13. augusta, u 20:15 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko rastinje i borovu šumu, a snažan vjetar dodatno je ubrzao njeno širenje prema objektima.

Do 23 sata na terenu je bilo angažovano 110 vatrogasaca sa 33 vozila, dok je tokom noći broj pripadnika vatrogasnih službi dodatno povećan. Prema jutrošnjim informacijama, u gašenju je učestvovalo 157 vatrogasaca, uz dodatna pojačanja koja su pristizala na teren.

U jutarnjim satima na požarište su upućena i četiri kanadera, ali su zračne snage kasnije preusmjerene zbog novog velikog požara na Pelješcu.

Zbog velikog broja ljudi koji su morali napustiti svoje domove i turističke objekte otvoreni su prihvatni centri. Za eventualni prijevoz evakuiranih osoba u pripravnosti je bio i desantno-jurišni brod Hrvatske ratne mornarice u luci Omiš.

Vatrogasci ponovo upozoravaju na izrazito visoku opasnost od izbijanja požara zbog visokih temperatura, suhog rastinja i vjetra, te podsjećaju građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom.

Zbog požara su zatvorene Jadranska magistrala i omiška obilaznica.

Vozačima se savjetuje da koriste alternativne pravce i da ne kreću prema ugroženim područjima.