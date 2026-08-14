Duge kolone na izlazu iz BiH, na ovim prijelazima čeka se najviše

Tokom ljetne sezone gužve na bosanskohercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi.

Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača.

– Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise – saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju).

Danas tokom dana (14.08.), kao i u noći sa petka na subotu (14/15.08.), uoči vjerskog praznika Velike Gospe, očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini, a posebno na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini-Kondžilu, Rami (Šćitu), Osovi i Širokom Brijegu. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno, da prilagode brzinu i obrate pažnju na pješake i organizovane grupe hodočasnika, te da pokažu strpljenje i razumijevanje.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza (na ulazu u R Hrvatsku). Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.