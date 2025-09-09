Čak 89 posto bh. radnika promijenilo bi posao, većina radi veće plate

Da je većini zaposlenih motiv za promjenu posla visina primanja, potvrđuje podatak da je 53 posto ispitanika iz Bosne i Hercegovine izjavilo da se osjeća potcijenjeno u odnosu na svoje radne zadatke i odgovornosti. Kada je riječ o povećanju plate, većina njih zadovoljila bi se rastom od 20 do 30 posto.

Prema međunarodnom istraživanju koje je provela kompanija Alma Career, čak 89 posto zaposlenih u Bosni i Hercegovini razmatra promjenu posla u narednih šest mjeseci; 49 posto ozbiljno, a 40 posto navodi da je to moguće, piše Večernji list BiH. Samo 11 posto ispitanika izjavilo je da sigurno neće tražiti novi posao. Najčešći razlog za razmatranje promjene posla jeste visina plate, za koju većina smatra da je nedovoljna s obzirom na troškove života. Naime, procenat zadovoljstva platom među radnicima u Bosni i Hercegovini iznosi svega 24 posto. Prema tome, tek svaki četvrti radnik zadovoljan je platom koju prima za svoj rad. Zanimljivo je da je među onima koji jesu zadovoljni većina mlađih radnika. Kada je riječ o dobi, osobe mlađe od 45 godina pokazuju veće zadovoljstvo (blizu 30% ih je zadovoljno ili potpuno zadovoljno), dok je među onima starijim od 45 godina taj procenat oko 23 posto. Istraživanje pokazuje da nezadovoljstvo platom raste s godinama, što je donekle iznenađujuće s obzirom na to da se na višim pozicijama obično nude veće plate, navodi se u istraživanju kompanije Alma Career.

Da je većini zaposlenih motiv promjene posla visina primanja, potvrđuje i podatak da je 53 posto ispitanika izjavilo kako se osjeća potcijenjeno u odnosu na obim posla i odgovornosti. Kada je riječ o povećanju plate, većina bi bila zadovoljna rastom od 20 do 30 posto. U Bosni i Hercegovini 40 posto radnika navodi da bi bili zadovoljni povećanjem plate od 21 do 50 posto, dok je 30 posto njih istaklo da bi im za osjećaj zadovoljstva bilo dovoljno povećanje između 11 i 20 posto. Dodatno, 11 posto ispitanika zadovoljilo bi se rastom od 6 do 10 posto, dok bi samo 6 posto zaposlenih željelo udvostručiti svoja primanja, navedeno je u istraživanju. Inače, prosječna plata u Bosni i Hercegovini, prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, iznosi 1.570 KM i nastavlja rasti. Za period od januara do juna ove godine prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u pravnim licima iznosila je 1.539 KM, dok je u istom periodu prošle godine bila 1.359 KM.

Prosječne plate

Prosječna mjesečna neto plata u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine nominalno je viša za 13,2 posto, pokazuju zvanični podaci Agencije za statistiku BiH. U periodu od jula do decembra prošle godine prosječna mjesečna plata po zaposlenom u pravnim licima iznosila je 1.403 KM. Povećanje prosječne neto plate u prvom polugodištu ove godine u odnosu na drugo polugodište prošle godine iznosilo je 9,7 posto.

Međutim, s rastom plata rastu i troškovi života. Sindikalna potrošačka korpa, koju je Savez samostalnih sindikata BiH izračunao za juli ove godine, iznosila je više od 3.000 KM, tačnije 3.202,70 KM. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za maj ove godine iznosila je 1.590 KM (posljednji podatak Federalnog zavoda za statistiku), dok minimalna plata, prema odluci Vlade FBiH, iznosi 1.000 KM. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom iznosi 49,64 posto, a minimalnom 31,22 posto.

Prema sindikalnom izračunu, potrošačku korpu čine: prehrana – 45,35 posto, stanovanje i komunalne usluge – 14,41 posto, higijena i zdravlje – 9,65 posto, obrazovanje i kultura – 8,12 posto, odjeća i obuća – 11,24 posto, prijevoz – 4,99 posto te održavanje domaćinstva – 6,25 posto.