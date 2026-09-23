Mevlid Jašarević izlazi iz zatvora u oktobru

Mevlid Jašarević, koji je prije 15 godina pucao na Američku ambasadu u Sarajevu, izlazi iz zatvora 27. oktobra nakon što je odslužio dugogodišnju kaznu. S obzirom na to da je na Sudu Bosne i Hercegovine pokrenut novi postupak protiv njega, Jašarević će biti obavezan javljati se policiji u Sarajevu.

Pred Sudom BiH se protiv njega vodi postupak zbog optužbi da je prijetio osoblju zatvora u Vojkovićima, gdje je izdržavao kaznu.

Kako je za Klix.ba potvrdila njegova advokatica Alma Tabaković, Sud BiH je nedavno donio odluku o zahtjevu Tužilaštva BiH da se Jašareviću oduzme pasoš tokom trajanja novog postupka kako bi se osiguralo da bude dostupan tokom procesa. Sud je samo djelimično usvojio prijedlog Tužilaštva, odredivši da se Jašarević mora dva puta mjesečno javljati Policijskoj stanici Novi Grad, ali ne mora ostati u pritvoru, niti u BiH.

“Odbijen je prijedlog tužilaštva da mu se uzmu dokumenti da bi bio obavezan ostati u BiH, određeno mu je samo obavezno javljanje nadležnom organu”, kazala je Tabaković.

S obzirom na to da je Jašarević državljanin Srbije, on će 27. oktobra biti slobodan da se vrati tamo, ali se svake druge sedmice mora javiti policiji u Sarajevu, do okončanja sudskog postupka.

“Smatram da je odluka suda bila pravična i da sada, ukoliko se nastavi odlučivati zakonito, ne postoji neki drugi mehanizam da se na neki način prisili da Jašarević bude u BiH”, kazala je Tabaković.

Advokatica očekuje da će na narednom ročištu, pored današnjeg, biti završen glavni pretres i završne riječi odbrane i tužilaštva, te da nakon toga preostane sačekati presudu i žalbeni postupak.

“Odbrana smatra da Tužilaštvo nije dokazalo činjenične navode, detaljno o tome ću se izjasniti u završnim riječima. Definitivno smatram da su sami tužilački dokazi i svjedoci koje je tužilaštvo predložilo bili kontradiktorni navodima iz optužnice, kao i samim sebi. I određeni materijalni dokazi također govore u prilog tvrdnjama Jašarevića da su osporavana njegova prava, što je i bio povod incidenta zbog kojeg mu se sudi”, poručila je Tabaković.

Klix.ba