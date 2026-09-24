Servisne informacije: Danas planska isklučenja električne energije

MUP – U protekla 24 sata na području nadležnosti Uprave policije MUP TK-a evidentirana su 2 krivična djela. Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije MUP TK-a, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U navedenom periodu, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen 2 puta, gdje su shodno Zakonu o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona evidentirani slijedeći prekršaji: vika, galama i drsko ponašanje (PS Srebrenik) i vršenje fizioloških potreba na javnom mjestu (PS Kladanj).

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 60, 1 kućna posjeta i 2 terenska intervencija, 1 pacijenta je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI –Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika danas u naseljima Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, dvije djevojčice i pet dječaka.

Povodom predstojeće vjerske manifestacije – otvorenja i proklanjanja Čarsijske džamije u Srebreniku, JP “9. Septembar” d.d. Srebrenik obavještava javnost o privremenoj izmjeni režima parkiranja.

Molimo sve korisnike da u navedene dane NE PARKIRAJU svoja vozila na sljedećim parkiralištima:

Parking kod Robne kuće – Petak (25.09.2026. godine)

Parking kod Obdaništa – Subota (26.09.2026. godine)

Ulica 25. novembar (potez od Centra za socijalni rad do marketa “BINGO”) – Subota (26.09.2026. godine)

Ulica Srebreni Grad (potez od kafića “Duga” do mesnice “Bašić”) – Subota (26.09.2026. godine)

Mole se stanari okolnih zgrada, vlasnici poslovnih prostora i posjetioci da svoja vozila blagovremeno premjeste i parkiraju na druga slobodna parkirališta u gradu.

Ova mjera se poduzima isključivo radi osiguranja prohodnosti, bezbjednosti i dostojanstvenog provođenja svečanog programa.