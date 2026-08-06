Biometrija i skeneri će razotkriti ko je ranije krao na izborima?

Birači će na oktobarskim Općim izborima u Bosni i Hercegovini prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani i elektronski prebrojani, ali će, kao dodatni mehanizam kontrole, biti zadržano i ručno brojanje glasova.

Dolazak na biračko mjesto i obavezna identifikacija važećom ličnom kartom, pasošem ili vozačkom dozvolom ostaju nepromijenjeni.

Nakon provjere dokumenta, birač će biti autentificiran putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, odnosno uzimanjem otiska prsta.

– Ta radnja se dodaje kako bi se apsolutno osigurala zakonitost postupka, odnosno da pravo glasa mogu ostvariti samo osobe koje su upisane u birački spisak i koje su zaista došle na biračko mjesto, pojašnjava član Centralne izborne komisije (CIK) BiH Suad Arnautović.

Nakon uspješne biometrijske autentifikacije uređaj će odštampati potvrdu, odnosno slip, na koji će se birač potpisati. Potvrde će biti odlagane u posebnu kutiju i kasnije korištene prilikom utvrđivanja podataka o izlaznosti.

Nakon identifikacije birač će dobiti glasačke listiće za nivoe vlasti za koje ima pravo glasati.

Promjene na listićima se na one za skupštine kantona, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a u entitetu Republika Srpska za Narodnu skupštinu RS-a i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Birač će prvo morati potpuno popuniti kružić ispred naziva izabranog političkog subjekta. Glasanje za politički subjekt je obavezno, dok je davanje preferencijalnih glasova kandidatima mogućnost, a ne obaveza.

Nakon što birač označi listiće, prići će skeneru i, koristeći zaštitnu fasciklu kojom se osigurava tajnost glasanja, jedan po jedan listić ubaciti u uređaj. Skener će evidentirati glas i napraviti digitalnu sliku svakog listića.

– Na taj način osigurava se da se u kasnijem periodu na listiću ništa ne može dopisivati, prepravljati ili dopunjavati. Glasački listić je slikom praktično zamrznut u stanju u kojem ga je birač predao – rekao je Arnautović.

Poslije elektronskog utvrđivanja rezultata birački odbor će ručno prebrojati sve glasačke listiće, podatke unijeti u propisane obrasce i izborni materijal dostaviti općinskoj ili gradskoj izbornoj komisiji, a potom Glavnom centru za brojanje.

– Uvjereni smo da će uređaji adekvatno skenirati način na koji su listići obilježeni. Ručno brojanje ostaje dodatni osigurač da rezultati budu u skladu s voljom birača, kazao je Arnautović.

Nakon ovih izbora, poređenje s prethodnim izbornim ciklusima moglo bi po prvi put dati realnu sliku o razmjerama izbornih krađa na ranijim izborima, tome koje stranke su najviše učestvovale u manipulacijama te područjima na kojima su one bile najizraženije.

(Vijesti.ba)