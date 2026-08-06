Danas sunačano i veoma toplo

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i vrlo toplo. Tokom jutra temperatura će biti od 18 do 20 stepeni, a već od ranog prijepodneva očekuje se porast na 30 i više stepeni. Najviša dnevna temperatura dostići će do 39 stepeni u nižim predjelima poput Gradačca, dok će u višim dijelovima Kladnja biti za koji stepen niža. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom iz istočnog i jugoistočnog smjera, brzine do 3 m/s. Padavine se ne očekuju. Upozorenje za regiju Tuzla aktivno je danas od 10:00 do 15:00 sati zbog maksimalne temperature oko 37 stepeni; preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana.

7 Dana

U narednih sedam dana u TK očekuje se nastavak toplog i pretežno stabilnog vremena, uz povremenu oblačnost. Do utorka, 11. avgusta, biće uglavnom sunčano sa najvišim dnevnim temperaturama od 33 do 38 stepeni. U srijedu, 12. avgusta, mogući su lokalni pljuskovi, posebno u centralnim i istočnim područjima poput Kladnja i Banovića, a temperatura će se kretati oko 33 do 35 stepeni. Od četvrtka, 13. avgusta, do petka, 14. avgusta, slijedi stabilizacija sa manje padavina i temperaturama do 34 stepena. Vjetar će biti slab do umjeren, do 3 m/s. Upozorenje za regiju Tuzla odnosi se na sutra, 7. augusta, od 10:00 do 14:00 sati, kada se očekuje temperatura između 32 i 35 stepeni; preporučuje se oprez prilikom boravka na otvorenom.

15 Dana

U narednih petnaest dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se postepena promjena vremena. Do sredine druge sedmice, tačnije do ponedjeljka, 17. avgusta, zadržat će se toplo i uglavnom suvo vrijeme sa temperaturama od 30 do 38 stepeni, uz povremene kratkotrajne pljuskove u brdsko-planinskim područjima. Od ponedjeljka, 17. avgusta, pa do četvrtka, 20. avgusta, očekuje se jače naoblačenje sa češćim i obilnijim pljuskovima, naročito u većem dijelu kantona, a temperature će pasti na 27 do 32 stepena. Vjetar će biti umjeren, uglavnom iz sjevernog i zapadnog smjera, brzine do 3 m/s. Zbog mogućih lokalnih nepogoda sa obilnijom kišom u drugoj polovini perioda, pratiće se situacija i izdavati pravovremena upozorenja.