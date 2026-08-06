Počinje isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom

Nalozi za isplatu julskih naknada uneseni su za ukupno 50.712 osoba s invaliditetom, a za ovu namjenu osigurano je 27.413.995,21 KM.

Sredstva će, kao i prethodnih mjeseci, biti dostupna na računima od 10. augusta. Redovna isplata u unaprijed poznatom terminu uvedena je 2023. godine.

Najviša mjesečna naknada trenutno iznosi 860 KM i odnosi se na osobu sa 100-postotnim invaliditetom prve grupe koja ostvaruje sva tri prava propisana federalnim zakonom.

Naknade za osobe s invaliditetom ponovo su počele rasti 2023. godine, prvi put nakon 14 godina. Od ove godine uvedeno je i njihovo redovno usklađivanje dva puta godišnje.

Prvo povećanje primijenjeno je u martu, dok je novo usklađivanje planirano u septembru, prilikom isplate naknada za august.