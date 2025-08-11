Bosna i Hercegovina pod visokim rizikom od dječje paralize

Uprkos napretku u pokrivenosti imunizacijom protiv poliomijelitisa u odnosu na raniji period, Bosna i Hercegovina i dalje je pod visokim rizikom od dječje paralize.

Pokazuju to podaci koje je objavilo Ministarstvo civilnih poslova BiH, a koji su objavljeni u godišnjem izvještaju o radu Komisije za sertifikaciju eradikacije poliomijelitisa u BiH za 2024. godinu.

“Izvještaj ukazuje na značajan napredak u pokrivenosti imunizacijom u određenim dijelovima BiH u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, rizik ostaje visok jer u brojnim područjima pokrivenost vakcinom protiv poliomijelitisa i dalje ne dostiže preporučenih 90 odsto. Posebno je naglašena potreba za dodatnim aktivnostima i koordiniranim naporima na svim nivoima vlasti kako bi se poboljšala efikasnost imunizacionih programa i smanjio rizik od ponovne pojave bolesti”, navodi se na sajtu Ministarstva civilnih poslova BiH.

Inače, poliomijelitis ili dječja paraliza je akutna zarazna bolest uzrokovana virusom poliomijelitisa koji napada nervni sistem, a u najtežim slučajevima može izazvati trajnu paralizu, pa i smrtni ishod. Najčešće se prenosi fekalno-oralnim putem, odnosno putem prljavih ruku, ali i putem zaražene vode ili hrane, a najugroženija su djeca uzrasta do pet godina.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, podatke o vakcinaciji bilježi Institut za javno zdravstvo RS, odakle ističu da je lani situacija po pitanju imunizacije ovom vakcinom bolja u odnosu na godinu prije.

“U Republici Srpskoj u prethodnoj godini je obuhvat trećom dozom vakcine protiv poliomijelitisa iznosio 92,96 odsto, a u revakcinaciji 73,27 odsto, i nešto je viši u poređenju sa 2023. godinom kada je obuhvat trećom dozom iznosio 88,45 odsto, a 65,49 odsto u revakcinaciji, ali i dalje nedovoljan u odnosu na neophodnih 95 odsto u svim lokalnim zajednicama, za koji se smatra da je potreban da se obezbijedi kolektivni imunitet”, ističu oni za “Nezavisne novine”.

Kako dodaju, uprkos globalnim naporima, u Avganistanu i Pakistanu još cirkuliše divlji poliovirus, a brojne zemlje su u 2024. godini tokom ekološkog nadzora prijavile cirkulaciju derivata vakcinalnog poliovirusa (cVDVP) u zemljama sa slabim imunizacionim programima.

“Zahvaljujući niskim obuhvatima vakcinacije, ratovima, migracijama, ali i usljed neadekvatnog nadzora nad ovom infekcijom, postoji opasnost od ponovne pojave ove bolesti i kod nas, iako je posljednji slučaj ove bolesti na našim prostorima prijavljen 1992. godine”, navode oni.

Kako dodaju, upravo zahvaljujući dobrim obuhvatima vakcinacije protiv poliomijelitisa u prošlosti zaboravili smo kako zaista izgleda dijete koje je zbog ove bolesti ostalo trajno vezano za neko ortopedsko pomagalo.

“Naš zadatak je da nastavimo borbu protiv ove bolesti jer dokle god postoji ijedan slučaj bilo gdje u svijetu, sve nevakcinisane populacije su u riziku za obolijevanje od poliomijelitisa”, upozoravaju iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Međutim, ne kriju da ni građane u Republici Srpskoj nije zaobišao globalni trend nepovjerenja u vakcinaciju, ali i u zdravstveni sistem, institucije i edukovan kadar.

“Traženje informacija na pogrešnim mjestima, usvajanje neprovjerenih, ali i naučno razotkrivenih mitova koji decenijama kruže internetskom zajednicom, doveli su do realne prijetnje koja ponovo ostavlja širom otvorena vrata bolesti civilizacije koja je bila na korak od iskorjenjivanja”, ističu oni za “Nezavisne novine”.