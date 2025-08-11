Primjena novog sistema za ulazak u EU od 12. oktobra: Šta putnici treba da znaju?

Datum početka dugo odlaganog sistema ulaska/izlaska iz EU (EES) konačno je objavljen. Zvaničnici su saopštili da će novi digitalni granični sistem Evrope za državljane koji nisu iz EU početi da se primjenjuje od 12. oktobra ove godine.

“Pokretanje sistema predstavlja korak ka tome da EU postane najnaprednija destinacija za putovanja na svijetu”, izjavila je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, bezbjednost i demokratiju.

“Saradnjom sa državama članicama i transportnim sektorom, stvaramo bezbjedan, efikasan i putnicima prilagođen okvir koji odražava posvećenost Evrope bezbjednosti i tehnološkim inovacijama”.

Kada će EES biti potpuno uveden?

EES se uvodi radi jačanja granične bezbjednosti i identifikacije putnika koji prekorače dozvoljeni boravak u Šengenskoj zoni (90 dana u okviru 180 dana).

Novi sistem zahtijeva da granični prelazi u Evropi imaju posebnu infrastrukturu. Britanska vlada je navodno obezbijedila po 3,5 miliona funti (4,1 milion evra) za Eurostar, Eurotunnel i luku Dover za postavljanje kioska za registraciju.

Od 12. oktobra, države članice EU će postepeno uvoditi EES tokom šestomjesečnog perioda, saopštila je Evropska komisija.

Granične vlasti će postepeno registrovati podatke državljana trećih zemalja koji prelaze granice. Na kraju tog perioda, EES će biti potpuno primjenjen na svim graničnim prelazima, navodi Komisija.

Šta EES znači za putnike?

EES će biti sistem registracije za putnike iz Velike Britanije, SAD i drugih zemalja van EU. Putnici će morati da skeniraju pasoš ili drugi putni dokument na samouslužnom kiosku svaki put kada prelaze spoljnu granicu EU. Sistem se ne odnosi na zakonite građane EU, rezidente ili one sa vizama za duži boravak.

Sistem će registrovati ime putnika, biometrijske podatke, kao i datum i mjesto ulaska i izlaska. Snimci lica i otisci prstiju prikupljeni prilikom prve registracije čuvaće se u EES bazi podataka tri godine.

Tokom tog perioda, putnici će na granici davati samo otisak prsta ili fotografiju, koji će se upoređivati sa prethodno sačuvanim podacima.

Da li će EES izazvati kašnjenja na granicama?

Jedna od glavnih briga putnika jeste da li će novi sistem izazvati gužve i duža čekanja na granicama. To je zato što će putnici morati da koriste novu tehnologiju skeniranja koja se postavlja na svim međunarodnim kopnenim, pomorskim i vazdušnim prelazima u Šengenskoj zoni.

Komisija navodi da će nastaviti blisku saradnju sa državama članicama kako bi se obezbijedila “glatka i efikasna primena sistema”.

Kako se približava datum pokretanja, putnici mogu da očekuju informativne kampanje i aktivnosti podizanja svijesti na graničnim prelazima, uključujući aerodrome širom EU.

EES će biti praćen ETIAS sistemom 2026. godine

Nakon EES-a, krajem 2026. godine biće uveden Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobrenje (ETIAS), sa prelaznim periodom od najmanje šest mjeseci, što znači da neće biti obavezan do 2027.

Ovaj sistem će zahtijevati da putnici iz zemalja van EU, koji ne moraju da imaju vizu, dobiju odobrenje prije ulaska u Šengensku zonu.

Biće potrebno da se popuni online prijava, unesu lični podaci, odgovori na bezbjednosna pitanja i plati taksa od 20 evra. Odobrenje će biti povezano sa pasošem putnika i važiće tri godine ili do isteka pasoša.

Putnici iz 60 zemalja van EU moraće da se usklade sa ETIAS-om, ali postoje izuzeci. Taksa će biti oslobođena za djecu mlađu od 18 godina i odrasle starije od 70, iako će i oni morati da podnesu zahtjev za odobrenje.

Eurostar udvostručuje broj kioska za pokretanje EES-a

Međunarodni željeznički operater Eurostar već preduzima mjere kako bi ublažio kašnjenja na granici.

Zbog prenatrpanosti istorijske stanice St Pancras u Londonu, putnicima je omogućeno da ranije uđu u voz.

Putnici sada mogu da zauzmu svoja mjesta 30 minuta prije polaska, umjesto da čekaju u čekaonici.

Operater navodi da će ova mjera pomoći da se izbjegnu dodatna kašnjenja prilikom prijave, bezbjednosne provjere i granične kontrole kada EES sistem bude pokrenut, a kasnije i ETIAS.

Eurostar će takođe udvostručiti broj graničnog osoblja i ručnih kabina.

Na njihovoj uobičajenoj lokaciji nema mjesta za sve nove EES kioske, do 49 umjesto 24, pa će biti postavljeni na raznim drugim mjestima oko stanice, koje trenutno koriste i domaći željeznički operateri i HS1, brza željeznica koja povezuje London s tunelom ispod La Manša.

Eurostar je takođe uvjerio putnike da će na novim kabinama biti „posebno obučeno osoblje dostupno u svakom trenutku“.