Pravo na borački dodatak, ko i na koji način može ostvariti

Pravo na borački dodatak ostvarivat će se podnošenjem zahtjeva nadležnim gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, a mjesto predaje zahtjeva zavisi od prebivališta podnosioca. Postupak je definisan Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica te Uputstvom Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Prema objavljenom obavještenju, lica s područja Tuzlanskog kantona zahtjeve za ostvarivanje prava na borački dodatak podnose nadležnoj gradskoj ili općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta.

Za ostale kategorije podnosilaca zahtjeva utvrđen je sljedeći način predaje:

Lica koja imaju prebivalište u entitetu Republika Srpska zahtjev podnose u najbližoj gradskoj ili općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu u Federaciji Bosne i Hercegovine, u odnosu na mjesto prebivališta.

Lica s prebivalištem u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine zahtjev podnose nadležnoj službi za boračko-invalidsku zaštitu Brčko distrikta.

Lica koja nemaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine zahtjev mogu podnijeti gradskoj ili općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu po vlastitom izboru.

Članovi porodice poginulog, umrlog ili nestalog branioca koji ostvaruju prava u skladu s članom 4. Zakona o pravima branilaca, bez obzira na period učešća branioca u odbrani Bosne i Hercegovine, zahtjev podnose organu kod kojeg već ostvaruju prava prema ovom zakonu.

Obavještenje je doneseno u skladu sa Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19, 29/22, 81/23, 60/24 i 59/26) i Uputstvom Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Sarajevo, broj 05-02/2-2678/26 od 3. novembra 2026. godine.

Sve informacije o terminima podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava na borački dodatak zainteresovani mogu dobiti u nadležnoj gradskoj ili općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu.

“OBDOOR 92-95” pozvao je svoje članove da, od srijede 18.11.2026., u terminu od09-12 sati potrebnu dokumentaciju (CIPS, ovjerenu kopiju lične karte i broj tekućeg računa), donesu u prostorije ove boračke organizacije, gdje će popuniti zahtjeve za ostvarivanja prava na borački dodatak.