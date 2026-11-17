Pozivaju se korisnici prava na subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, koji još uvijek nisu potpisali ugovor o dodjeli subvencije, da to učine najkasnije do četvrtka, 26. novembra 2026. godine.

Napominjemo da, u skladu s članom 13. Programa subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona (broj: 02/1-34-17003-2/26 od 25. 6. 2026. godine i broj: 02/1-34-17003-5/26 od 24. 7. 2026. godine), korisnici koji u navedenom roku ne potpišu ugovor gube pravo na dodjelu subvencije.

Ugovor se može potpisati svaki radni dan od 7:30 do 16:00 sati u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.