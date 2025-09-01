BOSS – Vlada FBiH mora isplatiti pomoć i penzionerima sa srazmjernim – najnižim penzijama

Više od 100.000 penzionera sa srazmjernim – najnižim penzijama u Federaciji BiH i dalje je žrtva diskriminacije, jer su nepravedno izostavljeni iz isplate jednokratne pomoći od 100 do 250 KM. Radi se o kategoriji građana čija su primanja često niža i od minimalne penzije, što ovu odluku čini još sramnijom i neprihvatljivijom – upozorava predsjednik BOSS-a, dr. sc. Mirnes Ajanović.

Vlada Federacije BiH ne može praviti vještačke razlike među penzionerima i isključivati najugroženije – dužna je odmah donijeti odluku o isplati jednokratne pomoći i za sve korisnike srazmjernih penzija. U suprotnom, nastavlja da čini direktnu diskriminaciju i krši Zakon o zabrani diskriminacije BiH.

Odluka kojom su izostavljeni srazmjerni penzioneri ima i obilježja krivičnog djela iz člana 177. Krivičnog zakona FBiH – Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina, zbog čega odgovorna službena lica mogu i krivično odgovarati ukoliko hitno ne isprave ovu nepravdu.

Penzioneri sa najnižim primanjima nisu građani drugog reda i ne smiju biti prepušteni dodatnom poniženju! Vlada Federacije BiH mora odmah reagovati i izvršiti isplatu jednokratne pomoći i ovoj kategoriji penzionera, jer svako dalje odugovlačenje znači nastavak nezakonite diskriminacije – istakao je predsjednik BOSS-a, dr. sc. Mirnes Ajanović.