Zbog blokada otežano saobraćanje na brojnim putnim pravcima

Prema dostupnim informacijama Informativnog centra BIHAMK-a, protesti nisu usmjereni direktno na putnički saobraćaj te nisu predviđene blokade graničnih prelaza za putnička vozila.

Trenutno je na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača blokiran teretni terminal, dok za putnički program nema većih poteškoća.

Zbog protesta, otežano, jednom trakom se saobraća u:

Zenici na ulazu na autocestu A-1 (Perin Han),

Tuzli (Šićki Brod, Simin Han),

Živinice (magistralna cesta, raskrsnica Križaljka i Kulići),

Gračanici (semafori),

Gradačcu (Ormanica),

Doboju (Matuzići kod Eurometala, kružni tok prema Doboj jugu),

Mostaru (Ortiješ),

Travniku (okuka),

Vitezu (kod impregnacije, semafori),

Kaoniku (raskrsnica za Busovaču) i

Sarajevu (Bačići, Kurta Schorka kod Centrotransa i Gazprom pumpe, idu prema carinskim terminalima).

Ipak, svim vozačima koji planiraju putovanja savjetujemo oprez i preporučujemo da se informišu putem našeg dežurnog broja telefona 1325 ili prate aktuelne informacije na našoj web stranici: www.bihamk.ba

S obzirom da za većinu učenika danas počinje nova školska godina, molimo vozače da, zbog povećanog broja djece na ulicama, budu maksimalno oprezni, posebno u blizini škola. Roditelji, ako vozite svoju djecu do škole, ne zaboravite VEŽITE ih sigurnosnim pojasevima. Djeca visine do 150 cm moraju sjediti na podmetaču (boosteru) kako im pojas ne bi prelazio preko lica. ZABRANJENO je djeci ispod 12 godina da sjede na suvozačkom sjedištu. Školarci, pratite i poštujte saobraćajnu signalizaciju (semafore i pješačke prelaze). Želimo vam sretnu i uspješnu školsku godinu, budite pažljivi prilikom dolaska i odlaska iz škole.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci) i Posušje-GP Osoje.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.