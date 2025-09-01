Utorak, 2 Septembra, 2025
OGUS 2025: Održana smotra folklora

U okviru kulturne manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2025”, u subotu je održana smotra folklora u organizaciji KUD-a “Mehmed Ibrahimović” Srebrenik.

Na smotri su se predstavila kulturno – umjetnička društva iz Tešnja, Doboja, Karaule, Travnika, Duboštice, Prokosovića i Mramora, te GFA Srebrenik i domačin KUD “Mehmed Ibrahimović.




Publika, u prepunoj Kino sali doma kulture Srebrenik uživala je u spletu narodnih igara iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Program se nastavlja danas okruglim stolom na temu: “800 godina od prvog spomena Bosanske zenlje Usora i Soli” od 19 sati, a završava sutra pozorišnom predstavom glumaca Narodnog pozorišta Tuzla “Nije bila peta, bila je deveta” od 19 sati. Ulaz je slobodan.

BOSS – Vlada FBiH mora isplatiti pomoć i penzionerima sa srazmjernim – najnižim penzijama
Od danas nove cijene struje: Korisnici Elektroprivrede BiH trebaju uraditi važnu stvar
