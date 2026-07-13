Predložen pritvor: Salih Delić (79) iz Srebrenika osumnjičen za ubistvo 72-godišnjeg komšije

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za Saliha Delića (79) iz Srebrenika zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Delić je osumnjičen da je 9. jula 2026. godine oko 11,30 sati na makadamskom putu u naselju Jasenica na području Srebrenika prišao s leđa sedamdesetdvogodišnjem komšiji M.D, sa kojim je od ranije bio u lošim odnosima, te upotrebom teškog, tvrdog i oštrog predmeta nanio veći broj povreda oštećenom u predjelu glave, vrata, grudnog koša i drugih dijelova tijela, a uslijed ovih povreda M.D je preminuo u UKC-u Tuzla istog dana u večernjim satima. Osumnjičeni se nakon toga udaljio sa mjesta događaja.

Dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i Odjeljenja kriminalističke policije PU Srebrenik su poduzeli niz operativnih i istražnih radnji u cilju dokumentovanja ovog krivičnog djela i identifikacije osumnjičenog. Izvršen je uviđaj na mjestu događaja, saslušan veći broj osoba u svojstvu svjedoka, obavljena obdukcija tijela preminulog, izvršen je pretres kuće, dvorišta i pomoćnih prostorija koje je koristio osumnjičeni, te su obavljene i druge istražne radnje. Prilikom pretresa su pronađeni određeni predmeti koji će biti predmet vještačenja i za koje se sumnja da su korišteni ili potiču iz izvršenja krivičnog djela.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni Delić je 10. jula u popodnevnim satima lišen slobode. Poslije obavljanja kriminalističke obrade on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

U toku su sve potrebne istražne radnje te će se obaviti i druga vještačenja u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica u vezi sa ubistvom.