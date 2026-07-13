Porezna uprava FBiH kontrolisala ugostitelje i trgovce širom FBiH, kazne 360.200 KM

Porezna uprava FBiH u 238 kontrola otkrila 47 neprijavljenih radnika, zapečatila 26 objekata i izrekla kazne u ukupnom iznosu od 360.200 KM.

Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula na području Federacije BiH proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva pekarstva, kao i drugih uslužnih djelatnosti.

Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi FBiH, Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti: rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 26 objekata i u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 360.200 KM.

U jednom slučaju na području Zeničko-dobojskog kantona i u jednom slučaju na području Kantona Sarajevo, inspekcijski nadzori završeni su uz asistenciju pripadnika nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 52 posto poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Na području Kantona Sarajevo izvršene su 44 kontrole, u kojima je zatečeno 97 prijavljenih radnika, pet neprijavljenih radnika i devet obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su četiri objekta i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 51.500 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 48 kontrola, u kojima je zatečeno 96 prijavljenih radnika, šest neprijavljenih radnika, dva objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, četiri obveznika koja nisu imala fiskalni uređaj i 21 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su četiri objekta i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 78.100 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika, 11 neprijavljenih radnika, osam objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 10 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 15 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 5 objekata i u 18 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 29.000 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečeno 27 prijavljenih radnika, dva neprijavljena radnika, dva objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj, sedam obveznika koja nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt i u devet slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 24.800 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 24 kontrole, u kojima je zatečeno 98 prijavljenih radnika, 10 neprijavljenih radnika, jedan obveznik nije imao instaliran fiskalni uređaj i devet obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su tri objekta i u 15 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 57.900 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 20 kontrola, u kojima je zatečeno 80 prijavljenih radnika, četiri neprijavljena radnika i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti jedan objekt je zapečaćen i u 12 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 42.100 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 20 kontrola, u kojima su zatečena 23 prijavljena radnika, pet neprijavljenih radnika, jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i devet obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je šest objekata i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.200 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečen 21 prijavljeni radni, dva neprijavljena radnika, jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa i četiri obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt i u šest slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 16.600 KM.

Na području Bosanskopodrinjskog kantona izvršene su četiri kontrole, u kojima je zatečeno pet prijavljenih radnika i jedan porezni obveznik koji nije evidentirao promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u četiri slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 8.000 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je 10 kontrola, u kojima je zatečeno 11 prijavljenih radnika, dva neprijavljena radnika i tri obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekt i u pet slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 18.000 KM.

Porezna uprava Federacije BiH nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije, s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

IZVOR:AKTA.BA