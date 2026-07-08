Cijene nafte porasle nakon novih američkih napada na Iran i obnove sankcija

Cijene nafte danas su porasle za više od tri posto nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je ponovo izazvalo zabrinutost zbog mogućih poremećaja u isporuci energenata s Bliskog istoka.

Brent nafta, koja predstavlja referentnu cijenu za evropsko tržište, dostigla je oko 76,5 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na približno 72,7 dolara.

Do rasta cijena došlo je nakon što su američke snage izvele nove napade na iranske ciljeve, a Washington je istovremeno ponovo uveo sankcije na izvoz iranske nafte. Iran je odgovorio raketnim i dron napadima na američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvajtu, što je dodatno povećalo neizvjesnost na tržištu.

Ponovo u fokusu Hormuški moreuz

Najveću zabrinutost investitora izaziva situacija u Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi približno petina svjetske trgovine naftom. Svaki novi incident u ovom području povećava strah od mogućih prekida isporuka i novog skoka cijena energenata.

Analitičari ističu da tržište sada mnogo osjetljivije reaguje na vijesti s Bliskog istoka nego prije nekoliko dana, kada su cijene nafte bile pale nakon naznaka smirivanja sukoba.

Tržišta čekaju nove poteze

Pored geopolitičkih događaja, investitori danas prate i zapisnik s posljednje sjednice američke centralne banke (Fed), koji bi mogao dati nove signale o budućem kretanju kamatnih stopa. Međutim, trenutni rast cijena nafte gotovo je u potpunosti posljedica obnovljenih strahova od poremećaja u globalnom snabdijevanju energijom.