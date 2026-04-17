Centar Kalesije pod blokadom zbog rekonstrukcije pljačke zlatare

Veliki dio Kalesije danas je blokiran zbog rekonstrukcije pljačke zlatare, koja je rezultirala pucnjavom na policijske službenike.

Tokom razmjene vatre teško je ranjen Matija Gordeljević, koji je ubrzo nakon pljačke preminuo. Njegovi saučesnici, među kojima je bio i njegov rođeni brat Velemir Gordeljević, izbacili su Matijino tijelo iz automobila i ostavili ga u šumi, dok su ukradeno vozilo kojim su stigli na mjesto pljačke kasnije zapalili, kako bi uklonili tragove.

Rekonstrukcij u događaja naredilo je Tužilaštvo TK, a počela je u 7 sati, pa će uži centar Kalesije biti zatvoren do njenog završetka. Ukoliko postupak ne bude okončan tokom petka, bit će nastavljen i u subotu.

Zbog toga će biti zatvoreni svi ugostiteljski objekti, zanatske i poslovne radnje, objekti brze hrane, kao i drugi prodajni objekti i poslovnice u ulicama Trg šehida, Patriotske lige, Žrtava genocida u Srebrenici i ulici Oslobodilaca Kalesije.

Građanima je upućen poziv za razumijevanje, uz preporuku da svoje administrativne obaveze usklade s ovom izmjenom.

