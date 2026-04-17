Srebrenik: Priveden 63-ogodišnjak zbog nanošenje povreda i ugrožavanja sigurnosti

Dana, 15.4.2026. godine oko 20,00 sati policijski službenici Policijske uprave Srebrenik su, postupajući po prijavi, oduzeli slobodu 63-godišnjaku nastanjen na području grada Srebrenika, zbog postojanja osnova sumnje da je prethodno počinio krivično djelo Laka tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom Ugrožavanje sigurnosti. Po uputama kantonalnog tužioca, poduzete su potrebne mjere i radnje u cilju dokumentovanja predmetnog događaja, dok je 63-ogodišnjak uz Izvještaj

predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, saopšteno je iz Odsjeka za odnose s javnošću Uprava policije MUP TK-a