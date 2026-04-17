TK uvodi stipendije za buduće nastavnike: Fokus na deficitarna zanimanja u obrazovanju

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović najavio je da će od naredne akademske godine biti uvedene stipendije za studente koji upišu studijske programe od posebnog društvenog značaja, s ciljem jačanja nastavničkog kadra u osnovnim i srednjim školama.

Kako je istaknuto, riječ je o programima koji su već sada deficitarni, a dodatni problem predstavlja činjenica da će u narednim godinama značajan broj nastavnika ispuniti uslove za odlazak u penziju.

– Ne radi se o odlasku dvije ili tri osobe, već o trendu u kojem će u pojedinim godinama u penziju odlaziti desetine nastavnika. Upravo zato je važno da na vrijeme planiramo i ulažemo u nove generacije obrazovnog kadra – naveo je Omerović.

Program stipendiranja obuhvatit će niz studijskih smjerova koji su ključni za funkcionisanje obrazovnog sistema, a u prvoj akademskoj godini planirano je dodjeljivanje po dvije stipendije za svaki od odabranih programa.

Među studijskim programima koji će biti obuhvaćeni ovom mjerom nalaze se bosanski jezik i književnost, predškolski odgoj i obrazovanje, razredna nastava, filozofija i sociologija, historija, kao i prirodne nauke poput matematike, fizike, biologije, hemije i geografije, uz odgovarajuća nastavna usmjerenja. Također, stipendije su predviđene i za studij tehničkog odgoja i informatike.

Iz Ministarstva poručuju da je cilj ovih mjera dugoročno osigurati kvalitetan i stabilan nastavni kadar, te poslati jasnu poruku da je ulaganje u obrazovanje jedan od ključnih strateških prioriteta Tuzlanskog kantona.

Tuzlainfo.ba