Jak vjetar izazvao štete i lomio drveće u Sarajevu

Jako nevrijeme najavljeno je danas za veći dio Bosne i Hercegovine. Olujni vjetar je već počeo puhati i praviti štete u Kantonu Sarajevo.

Na području sarajevskog naselj Grbavica, u ulici Hasana Brkića, drvo se prepolovilo i obrušilo na cesti koja vodi prema stambenoj zgradi.

Srećom, nije bilo povrijeđenih niti matreijalne štete.

Drvo se srušilo i na području općine Stari Grad Sarajevo i palo na automobil koji je bio parkiran.

Zabilježeno je i oštećenje na starim fasadama.

Meteo alaram je izdao žuto upozorenje za veći dio BiH zbog jakih pljuskova i vjetra koji se očekuju u poslijepodnevnim satima.

