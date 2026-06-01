Uložio 1,8 miliona KM i uveo robote: Pogledajte jednu od najmodernijih farmi u BiH

Jovo Vujinović iz naselja Donja Šišava na planini Vlašić na nadmorskoj visini iznad 1.200 metara začetnik je najsavremenijih standarda u stočarstvu i proizvodnji mlijeka u Srednjobosanskom kantonu, možda i šire.

U štalskom objektu izgrađenom po evropskim standardima trenutno je tridesetak muznih grla i žive u potpunom komforu. Pored lux opremljenog objekta na raspologanju im je i desetine hektara planinskih pašnjaka i svježe trave. I to nije sve, za mužu, njegu i čišćenje, zadužena su dva robota.

Za razliku od većine koji su stočarstvo, koje je stoljećima bilo primarno zanimanje stanovnika vlašićkih sela, ugasili i otišli izvan granica zemlje, Jovo je odlučio suprotno.

Proizvodnja po evropskim standardima

Umjesto nastavka rada u stresnom građevinskom poslu, odlučio se na proširenje postojeće porodične farme. Izgradio je novu, savremenu štalu, kupio mehanizaciju te proizvodnju mlijeka organizirao po evropskim standardima.

– Kako smo proširivali kapacitete, podizali broj grla tako je bila potreba za više radnika. Međutim njih je danas sve manje i manje pogotovo u ovoj branši, tako da smo se odlučili za robotizaciju – kazao je Jovo Vujinović, vlasnik farme za Federalnu televiziju.

U objekat u kojem je osiguran vrhunski komfor bez stresa i u kojem krave imaju dovoljno prostora za kretanje, te udobne gumene dušeke za odmor i četke za masažu, instaliran je prvo robot za mužu.

Krave se brzo adaptirale

Vrijeme muže određuje se na osnovu identifikacionog broja svakog muznog grla povezanog s računarom, a prije početka četkama koje se nalaze na ruci robota opere se i dezinficira vime. Tokom muže koja se obavlja najmanje tri puta tokom 24h, robot hrani kravu, a laboratorijski sistem za svako grlo šalje podatke farmeru.

– Ovo je bio sistem gdje su krave bile na pašnjaku i bilo nas je strah kako će se adaptirati, međutim na veliko iznenađenje one su se veoma brzo adaptirale – kazao je zaposlenik u odjelu muzna oprema i robotika kompanije za praćenje Darko Trifunović.

– Jedan od savremenih sistema laboratorijsko mjerenje mlijeka. Za svaku kravu pojedinačno u realnom vremenu se mjere mliječni – objašnjava Lazo Perak, voditelj odjela tehnike kompanije SANO.

Širenje kapaciteta

Robot je opremljen i jedinicom za razdvajanje mlijeka koja, naprimjer, mlijeko grla koje je na antibioticima automatski ide u kante, dok ostalo mlijeko ide direktno u laktofriz. Do kraja augusta broj muznih grla planira povećati na 48, a time i proizvodnju mlijeka.

– Bili smo prošle godine na 200.000 litara. Ove godine očekujemo da će to biti vjerovatno blizu 320.000 litara do Nove godine – ističe Vujinović.

Uz podršku porodice, Jovo posebno ističe podršku lokalne mljekare u kojoj ima siguran plasman i zbog koje, kaže, nije imao straha u posljednje tri godine investirati blizu 1,8 miliona maraka.

Upornost je najvažnija

– Od 2017. surađujemo sa našom lokalnom firmom Poljorad, prerađivačima mlijeka i veoma smo zadovoljni. Zahvaljujući njima smo se odlučili na ovakav korak jer su uredni i njima je bitno da imaju ovakvih proizvođača – dodaje Vujinović.

I dok nam Jovo s osmijehom priča o evropskim standardima u uzgoju i proizvodnji, ali i životu ovdje na Vlašiću gdje radi ono što istinski voli, on sa svima nama koji još mislimo da je negdje drugo možda bolje, dijeli jednostavan recept. U koji očigledno treba vjerovati jer ga je on svojim primjerom i praktično potvrdio.

– Treba biti uporan. Upornost je najbitnija u svemu i da odete bilo gdje vi morate da radite, hljeba ima i ovdje treba ostati i biti uporan i raditi – zaključuje Vujinović.

IZVOR:BIZNISINFO.BA