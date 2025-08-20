Vlada TK osigurala dodatnih 488.800 KM za škole

Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je na 14. vanrednoj sjednici dodatnih 488.800 KM za kapitalne investicije i projekte sanacije u školskim objektima, a ovim sredstvima omogućava se realizacija niza važnih projekata u obrazovnim ustanovama.

Za Osnovnu muzičku školu u Tuzli osigurano je 14.400 KM za finansiranje naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa Grada Tuzla, dok će Osnovna škola “Bašigovci” u Živinicama dobiti 69.700 KM za rekonstrukciju i asfaltiranje školskog dvorišta i puta oko objekta škole.

U Tuzli su značajna sredstva usmjerena i prema Osnovnoj školi “Brčanska Malta” kojoj je odobreno 131.000 KM za rekonstrukciju krova, Turističko–ugostiteljskoj i Ekonomsko–trgovinskoj školi 30.000 KM, odnosno 45.000 KM za projekte rekonstrukcije sistema grijanja, kao i Osnovnoj školi “Tušanj” 33.700 KM za zamjenu oluka i limova na objektu.

Dodatna podrška osigurana je i Univerzitetu u Tuzli, odnosno Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, kojem je osigurano 20.000 KM za realizaciju projekta TKFIT.

U Gračanici je predviđeno 20.000 KM za adaptaciju i rekonstrukciju prostora tehnološkog centra u Mješovitoj srednjoj školi, te 40.000 KM za zamjenu stolarije u Osnovnoj školi “Hasan Kikić”.

Poseban značaj ima nastavak radova na izgradnji fiskulturne sale sa dvije učionice u Osnovnoj školi “Edhem Mulabdić” u Međiđi Donjoj kod Gradačca, za što je osigurano 85.000 KM.

Na ovaj način Vlada Tuzlanskog kantona još jednom potvrđuje opredijeljenost da kroz kontinuirana ulaganja unapređuje uslove rada i boravka u školskim objektima, čime se direktno doprinosi kvalitetnijem obrazovanju učenika i nastavnika širom kantona.

Imajući u vidu i prethodno osigurana sredstva, ove godine je Vlada Tuzlanskog kantona, za oblast obrazovanja, kroz Program kapitalnih izdataka, osigurala ukupno otprilike 5,9 miliona KM (5.883.390 KM), saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje TK.