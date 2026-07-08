Od 15. oktobra u funkciji dva granična prelaza na Rači

Direktor UIO BiH Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na Rači raditi dva granična prelaza, što bi trebalo smanjiti gužve.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH Zoran Tegeltija rekao je danas da će od 15. oktobra na Rači na granici sa Srbijom biti u funkciji dva granična prelaza.

“To će biti Rača jedan i Rača dva. Ovo će značajno rasteretiti ovaj granični prelaz”, naglasio je Tegeltija.



On je naveo da će stari most u Gradišci biti uskoro obnovljen, te dodao da očekuje da će uskoro biti usvojen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji UIO.



“Ovo bi omogućilo da i jedan i drugi granični prelaz u Gradišci rade”, rekao je Tegeltija.



Govoreći o velikim gužvama na graničnim prelazima sa EU, Tegeltija je naveo da sve ovo što Evropa radi ide na štetu poslovne zajednice i građana čega su svi svjesni.



“Sistemi koje kreiraju i grade 10 godina sada su napravili haos na granicama EU. Ta rješenja koja je kreirala EU pravi velike finansijske troškove i poslovnoj zajednici i građanima. Nadamo se da će oni to napokon razumjeti i napraviti situaciju koja će omogućiti prohodnost granica”, istakao je Tegeltija.



Tegeltija je rekao da Granična policija i UIO BiH mnogo toga rade da ubrzaju protok, ali da ne mogu ništa kada imaju Hrvatsku sa druge strane koja provodi pravila EU.