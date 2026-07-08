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Od 15. oktobra u funkciji dva granična prelaza na Rači

By admin
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Direktor UIO BiH Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na Rači raditi dva granična prelaza, što bi trebalo smanjiti gužve.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH Zoran Tegeltija rekao je danas da će od 15. oktobra na Rači na granici sa Srbijom biti u funkciji dva granična prelaza.

“To će biti Rača jedan i Rača dva. Ovo će značajno rasteretiti ovaj granični prelaz”, naglasio je Tegeltija.

On je naveo da će stari most u Gradišci biti uskoro obnovljen, te dodao da očekuje da će uskoro biti usvojen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji UIO.

“Ovo bi omogućilo da i jedan i drugi granični prelaz u Gradišci rade”, rekao je Tegeltija.

Govoreći o velikim gužvama na graničnim prelazima sa EU, Tegeltija je naveo da sve ovo što Evropa radi ide na štetu poslovne zajednice i građana čega su svi svjesni.

“Sistemi koje kreiraju i grade 10 godina sada su napravili haos na granicama EU. Ta rješenja koja je kreirala EU pravi velike finansijske troškove i poslovnoj zajednici i građanima. Nadamo se da će oni to napokon razumjeti i napraviti situaciju koja će omogućiti prohodnost granica”, istakao je Tegeltija.

Tegeltija je rekao da Granična policija i UIO BiH mnogo toga rade da ubrzaju protok, ali da ne mogu ništa kada imaju Hrvatsku sa druge strane koja provodi pravila EU.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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