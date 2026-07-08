U Potočarima počelo kopanje mezara za deset identifikovanih žrtava genocida

U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari jutros je počelo kopanje mezara za deset žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula.

Radove izvodi radnici JKP Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina.

Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u svojim dvadesetim godinama i koji će tek sada pronaći konačni smiraj.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.

Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine u Srebrenici. Nestao je na području Zvornika.

U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari dosad su ukopane 6.772 žrtve genocida.

IZVOR:FAKTOR.BA