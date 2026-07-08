Na lokaciji Parlog dočekuju učesnike Marša mira: “Tužno je, ali želimo da im olakšamo put”

Na lokaciji Parlog i ove godine organizovan je punkt za doček učesnika Marša mira, gdje ih mještani dočekuju s osvježenjem i hranom. Kažu da im je cilj makar na kratko olakšati put i pokazati poštovanje prema svima koji pješače u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Dok hiljade učesnika Marša mira prolaze trasom od Nezuka prema Potočarima, na lokaciji Parlog i ove godine organizovan je punkt na kojem ih dočekuju mještani s hranom i osvježenjem.

Ovaj punkt predstavlja jedno od mjesta na kojem učesnici mogu napraviti kratki predah, okrijepiti se i nastaviti trodnevni pohod.

Na jednom od punktova za osvježenje je Veiz Mujkić koji drugu godinu zaredom dočekuje učesnike na ovaj način.

“Organizovali smo se mi, omladina, da ih malo dočekamo. Ako Bog da, nadamo se da ćemo od sada ovo praktikovati svake godine”, kaže Mujkić.

Govoreći o osjećajima dok posmatra kolonu učesnika koja prolazi ovim dijelom trase, ističe da se emocije teško mogu opisati.

“Pa, šta znam… I tužno i drago mi je što smo upriličili malo da im olakšamo put, da se osvježe i da pojedu nešto”, dodaje Mujkić.

“Uvijek ih dočekamo srčano”

Na punktu je bio i Nedžad Halilović, koji navodi da posljednjih godina učestvuje u organizaciji dočeka učesnika Marša mira.

“Posljednje dvije-tri godine mi smo ovdje na ovom prvom punktu. Imali smo gore još jedan punkt, pa smo se rasporedili što više da se to podijeli, da izađemo u susret našoj koloni Marša mira”, kaže Halilović.

Dodaje da je svaki dolazak kolone poseban trenutak.

“Uvijek ih dočekamo, što se kaže, srčano. Uzbuđenje je veliko. Treba ovo doživjeti ipak”, ističe Halilović.

IZVOR.N1

https://n1info.ba/vijesti/na-lokaciji-parlog-docekuju-ucesnike-marsa-mira-tuzno-je-ali-zelimo-da-im-olaksamo-put/