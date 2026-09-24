CIK BiH: Poziv biračima i izbornoj administraciji da spremno dočekaju izborni dan

Povodom Općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 04. 10. 2026. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informiraju o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je ovjerene kandidatske liste na svojoj internetskoj stranici objavila 18. 08. 2026. godine, a od danas one će biti postavljene i na vidno mjesto na početnoj internetskoj stranici www.izbori.ba. Birači imaju mogućnost da u rubrici “Kandidatske liste-proporcionalna zastupljenost” izborom svoje općine prebivališta (općine glasanja) imaju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina.

Također, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je više videopriloga koji sadrže uputstva za birače ali i za izbornu administraciju, koji će također danas biti postavljeni na početnoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.

Među videoprilozima su i oni kako ispravno da glasaju birači u Federaciji Bosne i Hercegovine, birači u Republici Srpskoj i birači u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, ali i videouputstva za operatere i članove biračkih odbora.

Zato, još jednom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva i birače i izbornu administraciju da spremno dočekamo izborni dan.