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Od danas dugotrajne vize za vozače iz BiH koji saobraćaju prema Hrvatskoj

By admin
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Dugotrajne vize za vozače iz BiH od danas, 23. septembra, mogu se zatražiti za profesionalne vozače teretnih vozila i autobusa koji obavljaju međunarodni prijevoz prema Hrvatskoj.

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske počinje zaprimati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza, odnosno viza D, za državljane trećih zemalja kojima za ulazak u Hrvatsku inače nije potrebna kratkotrajna viza. Među njima su i državljani Bosne i Hercegovine.

Nova mogućnost posebno je značajna za profesionalne vozače iz BiH koji su se zbog pravila boravka u Schengenu suočavali s ograničenjem od 90 dana u periodu od 180 dana.
Prema informacijama hrvatskog Ministarstva vanjskih i evropskih poslova, dugotrajna viza D za ovu kategoriju vozača može omogućiti boravak u Hrvatskoj do 365 dana.

Ko može dobiti dugotrajnu vizu za vozače iz BiH?
Mogućnost se odnosi na vozače teretnih vozila koji rade u međunarodnom cestovnom prijevozu i prevoze robu u Hrvatsku ili iz Hrvatske prema trećoj zemlji, kao i na vozače autobusa angažovane na redovnim međunarodnim linijama između Hrvatske i trećih zemalja.

Za vozače teretnih vozila potrebno je, između ostalog, dokazati stručnu osposobljenost, zaposlenje kod prijevoznika sa sjedištem u trećoj zemlji, poslovnu saradnju s pravnom osobom iz Hrvatske te angažman na konkretnom prijevozu robe. Za vozače autobusa traže se dokumenti kojima se potvrđuju odgovarajuća vozačka kategorija, zaposlenje kod prijevoznika i angažman na redovnoj međunarodnoj liniji.

Vozači su dužni imati i putno zdravstveno osiguranje koje pokriva cijelo vrijeme planiranog boravka, s minimalnim pokrićem od 30.000 eura. Vizna pristojba iznosi 93 eura.

Zahtjev za dugotrajnu vizu D podnosi se lično u nadležnom hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili viznom centru. Profesionalni vozači zahtjev mogu podnijeti najranije dva mjeseca, a najkasnije 30 dana prije planiranog početka prijevoza robe ili putnika u Hrvatsku.

Uvođenjem mogućnosti izdavanja dugotrajne vize za vozače iz BiH ne mijenja se bezvizni režim koji građanima BiH omogućava kratkotrajni ulazak u Hrvatsku i druge zemlje Schengena. Riječ je o posebnom rješenju namijenjenom profesionalnim vozačima koji zbog prirode posla provode znatno više vremena na području Hrvatske.
Tuzlainfo.ba

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