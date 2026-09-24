SIPA proveli operativnu akciju „Thor“: Osumnjičena osoba preminula od posljedica samoranjavanja

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Dana 23. 09. 2026. godine policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, postupajući po Naredbi Suda Bosne i Hercegovine, izvršili su pretrese na četiri lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca. Aktivnosti su provedene u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo „Organizirani kriminal“, u vezi sa krivičnim djelima „Neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe“ i „Neovlašteni promet opojnim drogama“, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto devet lovačkih puški, pet pištolja, oko 190 metaka raznog kalibra i obimna dokumentacija koja se odnosi na izdavanje dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja, dokumentacija u vezi sa nabavkom i prodajom oružja od strane pravnih osoba, notesi, bilješke, rokovnici. Postoji osnov sumnje da je oduzeta dokumentacija krivotvorena i kao takva korištena u postupku izdavanja dozvola za nabavku, držanje i nošenje oružja.

Nažalost, istog dana u 18.00 sati osumnjičena osoba, upotrebom vatrenog oružja, nanijela je sebi smrtonosne povrede, nakon čega je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu preminula, objavila je Državna agencija za istrage i zaštitu BiH.