FHMZ BiH: Danas sunčano, tokom noći kiša – Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C.

U petak 25.09.2026., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 °C.

U subotu 26.09.2026., u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 °C.

U nedjelju 27.09.2026., pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 30 °C.