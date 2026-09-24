Fondacija Mozaik otvorila poziv: 105.000 KM za projekte i biznise mladih u sedam bh. zajednica, među njima je i Srebrenik

Fondacija Mozaik, u okviru programa Mozaik Omladinske banke, objavila je javni poziv za dodjelu Mozaik narandžastih i Mozaik plavih grantova mladim u sedam lokalnih zajednica: Opštini Ključ, Gradu Laktaši, Opštini Mrkonjić Grad, Gradu Srebreniku, Gradu Trebinju, Opštini Vukosavlje i Gradu Zvorniku. Ove zajednice su dio pilot-faze programa.

Poziv obuhvata dvije kategorije podrške:

– Narandžasti grant, u iznosu do 2.500 KM, namijenjen je mladima koji žele realizovati društveno koristan projekat u svojoj lokalnoj zajednici i razvijati praktične vještine.

– Plavi grant, u iznosu do 10.000 KM, namijenjen je mladim preduzetnicima i preduzetnicama koji žele pokrenuti inovativan biznis ili zanat, odnosno unaprijediti postojeći.

Ukupan fond koji je Fondacija Mozaik izdvojila za obje kategorije u sedam zajednica iznosi 105.000 KM. Osim finansijske podrške, korisnici grantova dobijaju i mentorstvo, edukacije i stručnu pomoć u razvoju svojih ideja i poslovnih modela.

“Kada mladi u svojoj zajednici dobiju priliku da pokrenu biznis, ne ostaju samo oni, ostaje i cijela zajednica bogatija za nova radna mjesta i nove ideje. U proteklih 20 godina podržali smo 5.585 projekata mladih i 505 biznisa i zanata širom Bosne i Hercegovine, i svaki od njih je dokaz da mladi mogu graditi lokalne zajednice po svojoj mjeri”, istakla je Armela Ramić, direktorica Mozaik Omladinskih banaka, Fondacija Mozaik.

Prijave se podnose putem platforme Rolify, na linku, a rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2026. godine.

Za dodatne informacije i upite, zainteresovani se mogu obratiti putem dostupnih kontakt kanala Fondacije Mozaik i lokalnih Omladinskih banaka.