Danas je prvi dan jeseni: Kiša i zahlađenje, a evo kada se vraća toplije vrijeme

Dolazak jeseni već je vidljiv u prirodi, posebno na krošnjama drveća koje postepeno poprimaju prepoznatljive zlatne, narandžaste i crvene nijanse.

Jesen je počela danas u 2.06 sati po srednjoevropskom vremenu, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Početak jeseni astronomski se određuje jesenjom ravnodnevnicom, odnosno trenutkom kada Sunce prelazi nebeski ekvator. Dani će u narednom periodu postajati sve kraći, a noći duže.

Sunce će svoju najnižu tačku na nebeskoj sferi dosegnuti prvog dana zime, koja ove godine počinje 21. decembra u 21.48 sati.

Jesenje boje

Dolazak jeseni već je vidljiv u prirodi, posebno na krošnjama drveća koje postepeno poprimaju prepoznatljive zlatne, narandžaste i crvene nijanse.

Parkovi u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ovih dana odišu jesenjim koloritom, u kojem brojni građani uživaju tokom šetnje.

Prema prognozi FHMZ-a, narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuju se promjenjive vremenske prilike, uz kišu, lokalne pljuskove i pad dnevnih temperatura.

Kiša u četvrtak

U četvrtak, 24. septembra, bit će sunčano uz postepeno naoblačenje. Tokom poslijepodneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji će se do kraja dana ili tokom noći postepeno proširiti na ostatak zemlje.

Vjetar će biti slab do umjeren. Na sjeveru zemlje puhat će sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od pet do 11, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.

U petak, 25. septembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dijelu prijepodneva kiša će padati u većem dijelu zemlje, dok su poslijepodne mogući rijetki lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne.

Razvedravanje za vikend

Vjetar će biti slab do umjeren, a na jugu i jugozapadu povremeno pojačan, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od sedam do 13, na jugu do 17, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena.

U subotu, 26. septembra, u Bosni će jutro biti umjereno do pretežno oblačno, uz maglu po kotlinama, dok se tokom dana očekuje postepeno smanjenje oblačnosti.

U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Puhat će slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od šest do 12, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni.

Toplotni val

Od 28. septembra izgledno je postepeno zatopljenje. Prema trenutnim pokazateljima, temperature bi početkom oktobra mogle biti više od prosjeka za taj dio godine.

Meteorološki portal Severe Weather Europe najavljuje novi izraženiji toplotni val u pojedinim dijelovima Evrope. Neuobičajeno visoke temperature mogle bi se zadržati sve do početka oktobra.

Od vikenda bi se veoma topao zrak trebao proširiti prema centralnoj Evropi i Balkanskom poluotoku, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

U Italiji i centralnom dijelu Balkana temperature bi mogle dosezati između 28 i 30 stepeni. Najizraženija temperaturna odstupanja očekuju se na sjevernom i centralnom Balkanu te u Grčkoj.

Bosna i Hercegovina tako bi krajem septembra i početkom oktobra mogla osjetiti utjecaj toplog zračnog talasa. Ipak, visina temperatura zavisit će od položaja anticiklona i daljnjeg razvoja vremenske situacije, pa će prognoze biti preciznije u narednim danima.