Informacija o sudskom postupku protiv Besima Kopića i drugih optuženih za trgovinu ljudima

Zbog interesa šire javnosti za tok krivičnog postupka koji se pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi protiv 12 optuženih (Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Sulejman Šehić, Zijad Jagodić, Dževad Požegić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hodžić i Mirsad Jagodić), za krivično djelo Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, obavještavamo javnost da je od početka suđenja, glavni pretres održan u dane 19.05., 12.06., 15.06., 19.06., 26.06., 29.06. i 10.07. i 14.09.2026. godine.

Glavni pretres zakazan za dan 17.08.2026. godine je odložen zbog zahtjeva odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedloga za delegaciju nadležnosti, dok je glavni pretres zakazan za dan 18.09.2026. godine, odložen zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih.

Dva zahtjeva branilaca optuženih za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i jedan prijedlog Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za prenošenje nadležnosti za postupanje u ovom predmetu na drugi sud, odbijeni su kao neosnovani.

Od otvaranja glavnog pretresa u navedenom krivičnom postupku (19.05.2026.godine), saslušano je devet svjedoka i dva vještaka.

Trenutno je u toku jedna od naosjetljivjih faza suđenja, saslušanje maloljetnih – oštećenih djevojčica, što predstavlja izuzetno složenu radnju, budući da se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz podršku i krajnje oprezno, a sve u cilju zaštite maloljetnika u krivičnom postupku.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dane 25.09. i 28.09.2026. godine.

U nastavku suđenja, u postupku koji je zbog obimnosti, broja optuženih, vrste i težine krivičnog djela koje se optuženima stavlja na teret, jedan od složenijih koji se vode pred ovim sudom, pred sudskim vijećem slijedi izvođenje većeg broja materijalnih i drugih dokaza.

Shodno odluci sudskog vijeća o isključenju javnosti, a zbog zaštite interesa maloljetnika u krivičnom postupku, u skladu sa odredbom člana 250. Zakona o krivičnom postupku FBiH, nismo u mogućnosti iznositi više detalja o ovom predmetu, sapšteno je iz kantonalnog suda Tuzla.