Bosanac razvija vlastiti brend satova za svjetsko tržište: Švicarska mehanika i zlatni ljiljan

Poduzetnik porijeklom iz Bosanske Krupe Aldin Sivić razvija vlastiti brend mehaničkih satova Chronvale Timepieces, s ambicijom da se pozicionira na međunarodnom tržištu. Nakon gotovo godinu dana razvoja, projekt je stigao do važnog koraka – završena su četiri prototipa prvog modela, a već su osigurane i prve plaćene rezervacije.

Sivić, koji trenutno živi i radi u Beču, želi spojiti bosanskohercegovačko naslijeđe, savremeni dizajn i kvalitetnu švicarsku mehaniku. Posebno mjesto u identitetu novog brenda zauzima zlatni ljiljan, smješten na poziciji 12 sati na brojčaniku, kao simbol bosanskog porijekla osnivača.

Prvi kupci već rezervisali desetine satova

Iako Chronvale još nije započeo serijsku proizvodnju, interes kupaca već postoji. Prema Sivićevim riječima, oko 70 do 75 satova već ima plaćenu rezervaciju, dok se putem web stranice prijavilo još oko 200 zainteresovanih osoba koje prate razvoj projekta.

Prvih 50 mjesta u takozvanoj Founder seriji ponuđeno je po cijeni od 700 eura, uz početnu rezervaciju od 100 eura. Naredna serija ponuđena je po cijeni od 825 eura, uz rezervaciju od 125 eura.

Preostali iznos kupci bi trebali platiti kroz predstojeću Kickstarter kampanju, putem koje Sivić planira prikupiti sredstva za pokretanje prve ozbiljnije proizvodne serije.

Švicarski mehanizam i pažljivo odabrani detalji

Prvi Chronvale model koristi švicarski automatski mehanizam Sellita SW261-1, a karakterišu ga kućište promjera 39 milimetara, safirno staklo, transparentna safirna poleđina i vodootpornost do 100 metara. Poseban detalj predstavlja teksturirani brojčanik s malom sekundarom na poziciji šest sati.

Sivić ističe da od početka nije želio praviti kompromise u pogledu kvaliteta samo kako bi postigao nižu prodajnu cijenu.

– Kada sam počinjao, rekao sam sebi da ću prvi sat napraviti onako kako smatram da treba ili ga neću raditi. Želim napraviti sat koji će trajati i koji jednog dana može ostati sljedećoj generaciji. Chronvale za mene nije samo proizvod koji želim prodati: želim izgraditi brend koji će nadživjeti mene – kaže Sivić za BiznisInfo.ba.

Bosna kao dio identiteta brenda

Iako razvoj projekta vodi iz Austrije, Sivić je odlučio da prvi profesionalni promotivni materijali nastanu upravo u Bosni i Hercegovini. Nakon preuzimanja prototipa doputovao je u Sarajevo, gdje je organizovao fotografisanje i snimanje materijala za međunarodno predstavljanje novog brenda.

– Mogao sam fotografije napraviti bilo gdje, ali za mene je bilo važno da prvi pravi materijal nastane u Bosni. Ako pričamo priču o bosanskom identitetu, onda želim da Bosna zaista bude dio te priče, a ne samo riječ u marketingu – ističe Sivić.

Projekt je do sada najvećim dijelom razvijao i finansirao samostalno, a završetak prototipa predstavlja prelazak iz faze razvoja prema komercijalnom lansiranju.

Ambicije veće od jednog modela

Osnivač Chronvalea već razmišlja o narednim modelima, ali će dalji razvoj u velikoj mjeri zavisiti od uspjeha prve Kickstarter kampanje. Cilj mu je postepeno izgraditi prepoznatljiv brend koji će svoje mjesto pronaći među ljubiteljima mehaničkih satova širom svijeta.

– Skoro godinu dana radim na ovome i najveći dio puta prošao sam sam. Moj cilj nije samo prodati prvu seriju. Želim dokazati da i brend koji nosi bosanski identitet može pronaći svoje mjesto na svjetskom tržištu satova – poručuje Sivić.

Dodaje da ovaj projekt za njega ima i posebnu ličnu vrijednost.

– Jednog dana želim da moja kćerka može pogledati Chronvale i reći: „Ovo je stvorio moj otac.“ To mi vrijedi više od svega – navodi Sivić.

Pred Chronvaleom je sada ključni poslovni test – uspješno provođenje crowdfunding kampanje i prelazak s prototipa na serijsku proizvodnju. Ako taj korak bude uspješan, Bosna i Hercegovina mogla bi dobiti još jedan brend koji svoje porijeklo koristi kao dio identiteta na međunarodnom tržištu.

IZVOR:BIZNISINFO.BA