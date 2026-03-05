Civilna zaštita je jedan od stubova sigurnosti Tuzlanskog kantona

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, u svojstvu komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite, predsjedavao je juče Svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite, upriličenom povodom obilježavanja 1. marta – Dana civilne zaštite. Ovom prilikom bilo je govora o sistemu zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona, njegovom trenutnom stanju te smjernicama budućeg razvoja, a za najzaslužnije i najistaknutije upriličena je i dodjela priznanja i nagrada.

U obraćanju prisutnima premijer Halilagić je istaknuo da je civilna zaštita jedan od ključnih stubova sigurnosti građana, naglašavajući da su pripadnici različitih službi civilne zaštite po pravilu prvi koji priskaču u pomoć u situacijama prirodnih i drugih nesreća, te da njihova pravovremenost i požrtvovanost značajno doprinose smanjenju šteta i posljedica. Posebno je ukazao na važnost kontinuiranih aktivnosti koje često nisu u prvom planu, poput deminiranja terena i uništavanja pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava. Govoreći o razvoju sistema zaštite i spašavanja, premijer je naglasio potrebu stalnog osposobljavanja i dodatnog opremanja struktura civilne zaštite, kako bi odgovor na eventualne prirodne nesreće bio brži i efikasniji, uz paralelan rad na preventivnim mjerama.

“Moramo istaknuti kontinuirana ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona u oblast civilne zaštite. Tokom 2022. i 2023. godine izdvojeno je 1,3 miliona KM za opremanje gradskih i općinskih struktura civilne zaštite, te 1,2 miliona KM za sanaciju šteta na lokalnoj infrastrukturi. U 2024. godini pomagali smo ondje gdje je bilo najpotrebnije, općinama i gradovima u Hercegovini i srednjoj Bosni. Jablanici, Konjicu, Fojnici, Kiseljaku i Kreševu smo iz Kantonalnog budžeta poslali pomoć vrijednu pola miliona KM za otklanjanje posljedica prirodne nesreće iz oktobra 2024. godine. Tokom 2025. godine fokus nam je bio usmjeren na jačanje vatrogastva, opremanje vatrogasnih jedinica i nabavku vatrogasne opreme, za što je Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila milion KM“, kazao je Halilagić naglašavajući i važnost edukacije i kadrovskog jačanja vatrogasnih jedinica, uz poruku da su ljudi ključni resurs sistema zaštite i spašavanja.

Danas se govorilo i o prevenciji, te je istaknuto da je instalacija hidroloških stanica za prevenciju poplava na vodotocima II kategorije projekat koji omogućava bolje praćenje hidroloških parametara i pravovremeno reagovanje, s ciljem smanjenja ugroženosti od plavljenja.

Na kraju sjednice premijer Halilagić je ocijenio rad Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona uspješnim, te izrazio očekivanje da će članovi Štaba i ubuduće s istom odgovornošću obavljati povjerene zadatke. Čestitajući Dan civilne zaštite svim pripadnicima Štaba, Uprave, službi i jedinica civilne zaštite, premijer je poručio da civilna zaštita i u narednom periodu može računati na partnerstvo i podršku Vlade Tuzlanskog kantona, saopštilo je Odjeljenje za informisanje Vlade TK.