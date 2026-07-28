Dan žalosti u Federaciji BiH i Brčkom zbog pogibije pet bh. planinara na Elbrusu

U Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu, je danas 28. jula Dan žalosti povodom tragične pogibije pet bosanskohercegovačkih državljana na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donijela je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradama institucija Federacije BiH, javnih ustanova i drugih pravnih osoba.

Također, gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić donio je odluku kojom se utorak, 28. juli proglašava Danom žalosti u Brčko distriktu BiH, povodom tragičnog stradanja pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Tim povodom, gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka.

Mediji i organizatori javnih događaja dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, u skladu s važećim propisima.

Proglašenjem Dana žalosti Federacija Bosne i Hercegovine se odaje počast stradalim bh. državljanima i iskazuje solidarnost s njihovim porodicama u trenucima nenadoknadivog gubitka.