Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg Općinskog vijeće Živinice Naila Jusića

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Naila Jusića (59) iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je u devet tačaka optužnice u sticaju počinio tri krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja i pet krivičnih djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenje službene isprave.

Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje.

Optužnicom se Nailu Jusiću stavlja na teret da je u periodu od 2016. do 2025. godine počinio navedena krivična djela zloupotrebom položaja i ovlašćenja i korištenjem političkog i društvenog uticaja obavljajući funkcije predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u JZU Dom zdravlja Živinice, naavode iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba pri zapošljavanju u javnim ustanovama i preduzećima, da je nezakonito posredovao i omogućio ispunjavanje uslova za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Živinice i jednog člana stručne komisije Gradskog vijeća, da je pokušao pogodovati jednoj osobi u postupku ostvarivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu, te da je sačinjavao neistinite evidencije o svom prisustvu na radu radi ostvarivanja plaće i drugih naknada.

U jednoj od tačaka optužnice se tereti da je podstrekavao i uticao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde, uz unaprijed dogovoreni novčani iznos, da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem da je pet (5) osoba završilo studij na ovom univerzitetu, među kojima i tri člana njegove porodice i još dvije osobe, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja.ž

Također, optužen je da je nezakonito posredovao i uticao na odgovornu osobu u Domu zdravlja Živinice pri zapošljavanju njegovog sina na poziciju psihologa.

– Istragu u ovom predmetu je Tužilaštvo provelo u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK. Optužnicu potkrepljuje više od 500 pribavljenih materijalnih dokaza.

Tužilaštvo je Općinskom sudu u Živinicama stavilo prijedlog da se Jusiću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.

Također, u optužnici je predloženo da se Jusiću izreknu sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili funkcije predsjedavajućeg Gradskog vijeća Živinice i pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu od 10 godina od pravosnažnosti presude – saopćeno je iz Tužilaštva TK.