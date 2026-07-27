Dizel se približava cijeni od 3,50 KM: Objavljene cijene goriva u BiH, stručnjaci najavljuju novo poskupljenje

Cijene goriva nastavljaju rasti širom Bosne i Hercegovine. Nakon novog talasa poskupljenja dizel je na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu dostigao 3,46 KM po litru, dok u Banjoj Luci košta do 3,27 KM.

Stručnjaci upozoravaju da rast cijena još nije završen te da se u narednim danima može očekivati novi skok.

Dizel u Banjoj Luci dostigao 3,27 KM

Na benzinskim pumpama u Banjoj Luci dizel se prodaje po cijeni od 3,27 KM, dok je cijena benzina 2,99 KM po litru.

U posljednjih desetak dana dizel je poskupio za čak 36 feninga, a benzin za 10 feninga.

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić upozorio je da svi pokazatelji ukazuju na nastavak rasta cijena.

Kako je naveo, ulazne cijene distributera, zajedno s troškovima transporta i PDV-om, već su znatno iznad tri marke po litru.

Sarajevo među skupljim gradovima

Na benzinskim pumpama u Sarajevu cijena dizela trenutno se kreće između 3,29 KM i 3,46 KM po litru.

Poskupio je i benzin BMB 95, čija se cijena kreće od 2,73 KM do 2,92 KM po litru, zavisno od benzinske pumpe.

Geopolitičke tenzije podigle cijene nafte

Prema riječima Savića, glavni uzrok novog poskupljenja su geopolitičke tenzije na Bliskom istoku, koje su izazvale rast cijena sirove nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

Dodatnu neizvjesnost izaziva mogućnost poremećaja u globalnom snabdijevanju i eventualnog zatvaranja važnih transportnih pravaca, uključujući Hormuški moreuz.

Na snazi subvencije u RS-u

Kako bi ublažila rast cijena, Vlada Republike Srpske i dalje primjenjuje ograničenje distributerskih marži, uz mjeru kojom se račun za gorivo na ovlaštenim benzinskim pumpama umanjuje za 0,10 KM po litru.

Prema podacima do sredine jula, kroz ovaj program građanima je vraćeno oko dva miliona KM za približno 20 miliona litara natočenog goriva.

Iako aktuelne cijene predstavljaju značajan udar na budžete građana, one su i dalje niže od rekordnih iz aprila 2022. godine, kada je litar goriva na pojedinim pumpama dostizao gotovo četiri konvertibilne marke.