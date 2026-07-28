Odobrena sredstva za izgradnju rezervoara na području Špionice i Behrama

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona obavijestilo je Grad Srebrenik da su u okviru Programa ulaganja sredstava vodnih naknada za 2026. godinu odobrena sredstva za realizaciju dva nova projekta iz oblasti vodosnabdijevanja na ovom lokalnom području.

Odobrena su sredstva u iznosu od 170.000 KM za izgradnju rezervoara zapremine 2×50 m³ za naselje Špionica Donja kao i iznos od 150.000 KM za izgradnju rezervoara zapremine 2×50 m³ za naselja Behrami i Šahmeri.

-“Ovi projekti predstavljaju još jedan važan korak u unapređenju sistema vodosnabdijevanja i stvaranju kvalitetnijih uslova za život naših građana. Nakon potpisivanja ugovora slijedi provođenje postupka javne nabavke i početak realizacije radova”, naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić.