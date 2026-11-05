Danas bez padavina uz povoljne biometeorološke prilike

Jutros je na jugu i jugozapadu zemlje pretežno sučano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je zabilježena rosulja.

Danas će na jugu i jugozapadu zemlje preovladavati sunčano vrijeme, a u ostatku pretežno oblačno. Ponegdje u Bosni je povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

BiometeoroloŠka prognoza:

Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike. Jutarnji i večernji sati će još uvijek biti prohladni, stoga je poželjno posvetiti pažnju primjerenom odijevanju. U ostatku dana sa nešto ljepšom opštom slikom, uz dodatnu stabilizaciju i blagi porast temperaturnih vrijednosti. Hronični bolesnici i meteoropate ne bi se trebali izlagati jačim fizičkim naporima.