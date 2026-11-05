FINRA Business Challenge 2026: Studenti Univerziteta FINRA Tuzla predstavili deset najboljih biznis planova

Univerzitet FINRA Tuzla organizovao je 4. novembra 2026. godine finalno takmičenje FINRA Business Challenge 2026 – takmičenje u prezentaciji biznis planova.

U prethodnom semestru, u okviru predmeta Poduzetništvo i Osnove poslovnih finansija, studenti svih pet studijskih programa dodiplomskog studija razvili su vlastite poslovne ideje i izradili biznis planove. Evaluacijom je izdvojeno 20 najboljih radova od kojih je, dodatnom selekcijom, u finalno takmičenje odabrano TOP 10 biznis planova.

Timovi su svoje biznis planove predstavili stručnom žiriju, koji je bodovao biznis planove i studentima podijelio vrijedne i korisne savjete.

U stručnom žiriju bili su prof. dr. Ismet Kalić, predsjednik Uprave Univerziteta FINRA Tuzla, prof. dr. Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta, Sanja Miovčić, izvršna direktorica investicijske fondacije IMPAKT, Eldina Bašić iz ProCredit Bank, Šemsa Mujaković, predsjednica Asocijacije poslovnih žena SHE, Miralem Softić, direktor JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, mr. sc. Nermina Ćatić, mr. sc. Tarik Ćatić, mr. sc. Ahmedin Hasanović i mr. sc. Šejla Mandžić Hasanović, viši asistenti, te Nermin Kalić, bacc. FiR, i Belma Mešić, bacc. FiR. Takmičenje su pratili i studenti prve godine, koji će biznis planove izrađivati u narednom semestru.

Svi finalisti dobili su certifikate o učešću, a tri najbolje plasirana tima vrijedne nagrade i priznanja.

U okviru takmičenja Univerzitet FINRA Tuzla i Investicijska fondacija IMPAKT potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji, s ciljem povezivanja visokog obrazovanja i poslovne prakse te razvoja poduzetništva.

TOP 3 biznis plana plasirala su se u međunarodno takmičenje u prezentaciji biznis planova FINRA International Business Challenge 2026, koje će se održati 19. novembra 2026. godine na Univerzitetu FINRA Tuzla, povodom Svjetskog dana ženskog poduzetništva. Na takmičenju će učestvovati partnerske visokoškolske ustanove iz zemalja Evropske unije, regiona i Bosne i Hercegovine.

FINRA Business Challenge 2026 pružio je studentima priliku da znanja iz poduzetništva i poslovnih finansija primijene u praksi, predstave svoje ideje stručnjacima iz privrede i bankarstva te ostvare prve kontakte važne za realizaciju svojih poslovnih ideja. Na ovaj način studenti stiču egzaktna znanja i poduzetničke vještine te jačaju poduzetnički duh za pokretanje vlastitog biznisa. To potvrđuje i činjenica da je do sada na Visokoškolskoj ustanovi FINRA diplomiralo 322 studenta, od kojih su svi zaposleni, a jedan broj je pokrenuo vlastiti biznis.