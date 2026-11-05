Servisne informacije: Pojedina naselja danas bez struje

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen 2 puta, evidentirano je 10 krivičnih djela, dogodilo se ukupno 10 saobraćajnih nezgoda, od čega 4 saobraćajne nezgode u kojima je 5 lica zadobilo tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 65 pregleda, 3 kućne posjete i 1 terenska intervencija, 5 pacijenta je, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 5 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika danas, četvrtak (05.11.), u naseljima: Sladna Dom, Omerbašići, Vikale, Ibrići, Gulami,Hodžići, Skopljaci, Salihbašići, Murati,Sladna Kovačevići i Babunovići Deponija u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, četiri djevojčice i pet dječaka.

VRIJEME – U Srebreniku oblačno i prohladno jutro uz temperaturu od 7 stepeni Celzijusa, danas bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 9 do 11 stepeni Celzijusa.