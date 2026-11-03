Ograničen broj ulaznica za utakmicu Švedska – BiH, evo ko ima prednost pri kupovini

Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine obavještava navijače da je preostao ograničen kontingent ulaznica za utakmicu UEFA Lige nacija Švedska – Bosna i Hercegovina, koja će biti odigrana 14. novembra 2026. godine na „Strawberry Areni“ u Solni.

Svi zainteresovani mogu aplicirati za kupovinu ulaznica putem e-mail adrese ticketing@nsbih.ba.

S obzirom na ograničen broj dostupnih ulaznica, prednost pri kupovini imaće navijači koji su se do 31. oktobra 2026. godine registrovali na platformi bhff.fans, obavijestili su iz Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.