BiH dobila najgori izvještaj od EU: Gori smo i od Gruzije!

Evropska komisija upravo je objavila najnoviji godišnji izvještaj o napretku, a BiH je dobila do sada najgore ocjene od bilo kojeg izvještaja u ranijem periodu.

Posebne kritike upućene su vlastima zbog deklarativne spremnosti za kretanje ka EU, dok se u praksi nije ništa dešavalo.

Podsjećanja radi, Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u BiH, je nedavno u intervjuu Nezavisnim dao upravo takvu ocjenu, što je veoma neuobičajeno za evropske diplomate, koje se uvijek trude da biraju riječi čak i kada kritikuju zemlje zbog nedostatka reformi.

“Iako su vlasti uglavnom nastavile javno da iskazuju privrženost strateškom cilju integracije u EU, izvještajni period obilježilo je sve izraženije udaljavanje Bosne i Hercegovine od evropskog puta. Rad izvršne i zakonodavne vlasti i dalje je otežavalo odsustvo funkcionalne vladajuće koalicije, a ključne reforme u vezi s EU tek treba usvojiti”, navedeno je u najnovijem izvještaju.

Posebna kritika upućena je za prisustvo sahrani generala Ratka Mladića, koji je osuđen za ratne zločine na Haškom tribunalu, a nedavno je preminuo. Ovaj dio je naznačen u samom uvodnom dijelu izvještaja, obično rezervisanom za najveće kritike ili pohvale dostignuća, u zavisnosti od napretka i konteksta.

Međutim, packe su upućene svim nivoima vlasti, a ne samo liderstvu u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku, predsjedniku SNSD-a.

“Upravljanje je sve više nezadovoljavajuće. Politička rascjepkanost otežavala je rad izvršne i zakonodavne vlasti, a ključne reforme u vezi s EU tek treba usvojiti. Nezavisne institucije i dalje su slabe. Na svim nivoima vlasti vidljivi su znaci zarobljavanja države”, naglašeno je.

Dodaje se i da BIH nije ostvarila napredak u području za primjenu pravnih tekovina EU i evropskih standarda u oblasti pravosuđa i osnovnih prava.

“Tokom izvještajnog perioda nije ostvaren napredak, uključujući i ispunjavanje ključnih prioriteta iz Mišljenja”, piše u Izvještaju.

Bosna i Hercegovina takođe nije mnogo uradila u borbi protiv korupcije.

“Napredak nije ostvaren. Političke vlasti uporno su propuštale da se uhvate u koštac s rasprostranjenom korupcijom i aktivno su opstruisale napredak, što je dovelo do dugotrajnog zastoja i zadržavanja obilježja zarobljene države”, ističu u izvještaju.

Napretka nije bilo ni kada je riječ o slobodi izražavanjima i medijiam, uključujući garantovanje slobode izražavanja i medija izaštitu novinara.

“U oblasti slobode medija i dalje vlada dubok zastoj, uz zabrinjavajuće znake pogoršanja. Javni emiteri i dalje se suočavaju s teškoćama, a vlasti im nisu obezbijedile održivo i stabilno finansiranje, što utiče i na uređivačku nezavisnost”, ističu u izvještaju.

Ni kad je u pitanju beznjednosna i vizna politika, sudeći prema onom što je navedeno, napretka nije bilo.

“Vlasti nisu preduzele mjere za dalje usklađivanje s viznom politikom EU. Ponovo su uvele i produžile sezonska izuzeća od viznog režima koja nisu u skladu s pravnim tekovinama EU, što predstavlja nazadovanje u ovoj oblasti. Nisu preduzeti dalji koraci ka preuzimanju odgovornosti za upravljanje migracijama. Iako su propisi o upravljanju migracijama uglavnom usklađeni s pravnim tekovinama EU, često nisu međusobno usklađeni na nivou cijele zemlje, a saradnja i koordinacija među institucijama i dalje su slabe, što dovodi do neujednačene primjene”, naglašeno je.

Ni kad je u pitanju ekonomska spremnost zemlje da se uskladi s tržišnim pravilima EU nije bilo konkretnog napretka.

“BiH je između rane faze pripremljenosti i određenog nivoa pripremljenosti za suočavanje s pritiskom konkurencije i tržišnim silama unutar EU. U toj oblasti nije ostvaren napredak. Ukupni kvalitet obrazovanja i dalje je nedovoljan, a u poboljšanju stanja nije ostvaren značajniji napredak. Zemlja i dalje zaostaje u energetskoj i digitalnoj tranziciji. Stepen ekonomske integracije s EU i dalje je visok, ali ukupna trgovinska razmjena s EU još je ispod potencijala. Nedostatak radne snage doprinosi rastu plata koji nadmašuje rast produktivnosti, što bi moglo oslabiti cjenovnu konkurentnost zemlje na stranim tržištima”, ociojenjeno je.

BiH takođe nije napravila napredak ni u oblasti digitalne transformacije i medija.

“U ovoj oblasti nije ostvaren napredak, izuzev završetka druge faze prelaska na digitalno emitovanje”, naglašeno je.